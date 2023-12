Uuring paljastab: interneti kasutajate kohta kogutakse varem arvatust rohkem ning isiklikumaid andmeid

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et andmete vahendajad on veebikasutajaid aastaid grupeerinud selliste tunnuste järgi nagu amet või hobid ja huvid. Need andmed tuginevad inimeste interneti kasutusharjumustele ehk sellele, milliseid lehekülgi nad külastavad. See isikustamata info müüakse reklaamiandjatele personaalse turunduse ja reklaami näitamiseks.