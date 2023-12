Tallinnas ja Tartus saab parkimiseks kasutada uut äppi

Parkneri äpp on inimestele kättesaadav olnud juba suvest saati. Täna on rakenduses üleval üle 150 eraparkla ning kogu avalik parkimine suuremates linnades nagu Tallinnas ja Tartus kokku enam kui 20 000 parkimiskohaga.

«Täna on Parkner kõige intuitiivsem ja kaasaegsem parkimislahendus, mida Eestis pakutakse,» ütleb Parkneri projektijuht Jaan Vill.

Mitmed olulised funktsioonid on veel arendamisel, kuid juba olemasolevate seast toob Vill välja reaalajas parklate kaardivaate ja aadressiotsingu. «Kui sisestada otsingusse näiteks Tornimäe tänav 5, näitab äpp jalutusmaad lähimast parklast selle objektini,» kirjeldab Parkneri projektijuht ning lisab, et äppi arendatakse pidevalt edasi, seega on oluline saada kasutajate tagasisidet olemasolevate või ka soovitavate uute funktsionaalsuste kohta.

Väheneb hooletusest tekkinud parkimistrahvide arv

Sünkroniseeritud kaardivaade peaks hakkama vähendama hooletusest tekkinud vigu. «Suur hulk parkimistrahve tekib sellest, et inimesed on pannud oma auto valesse tsooni parkima või on registrinumbri sisestamisel üks täht valesti läinud. Äppi sisestab inimene ühe korra oma auto registreerimismärgi ja see salvestub mällu. Äppi on võimalik sisestada rohkem kui ühe auto andmed. Samuti positsioneerib Parkner ise, millises tsoonis või parklas parkija parasjagu asub, seega on veavõimalus praktiliselt olematu,» selgitab Vill.

Äppi kasutades ei pea otsima tänaval või avalikus parklas silti otsima, et aru saada, kus tsoonis parasjagu pargid.