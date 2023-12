E-residentsus on toonud Eesti riigikassasse üle 200 miljoni euro

Majanduse ja innovatsiooni asekantsleri Sandra Särava sõnul on e-residentsus globaalselt üks tugevamaid riiklikke brände, mille pärituules rikastub Eesti majandusruum ning kinnistub Eesti kuvand maailma ühe juhtiva digiühiskonnana. «E-residentsus on Eesti kvaliteedimärk, mis on end tõestanud väga kasumliku ekspordiartiklina. See on ainukene riiklikult pakutav, 100% digitaalse kasutajateekonnaga ja täielikult piiriülene äriteenuste pakett mitteresidentidele maailmas. Programm on aidanud avada Eesti majandusruumi välismaisele kompetentsile ja kapitalile, kuid potentsiaal uutele ettevõtetele, äriideedele ning investeeringutele on endiselt tohutu. E-residentsus on Eesti edulugu, mis peegeldab meie digiriigi konkurentsieelist globaalselt,» ütles Särav.