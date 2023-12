«Tähtajalised hoiused on muutunud väga populaarseks, kuna näiteks SEB-s on aastase hoiuse intressimäär 4,5 protsenti. Samas seisab Eesti inimeste säästudest ligi 60 protsenti niisama pangakontodel ja ei teeni neile sentigi. Esimese Eesti pangana leiab SEB, et kontodel olev niinimetatud igapäevaraha peab kliendile tulu tooma ning intressitulust peavad osa saama kõik kliendid. Näeme, et see on meie konkurentsieeliseks,» ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.