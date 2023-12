Lidl võtab jaanuaris käibemaksutõusust tuleneva hinnavahe enda kanda

Käibemaksust mõjutatud hinnatõusu edasilükkamine tähendab seda, et hinnad jäävad aasta alguses Lidli kauplustes samaks, mis nad on 2023. aasta lõpus. Lidli jaoks on esmatähtis olla oma klientide jaoks esimene valik. Seetõttu hoiab Lidl oma hindu madalamal ja lükkab edasi uuest käibemaksust mõjutatud hindade kehtestamise.

«Lidl on oma lühikese ajaga Eesti turul saanud piisavalt tugevaks, et saame pakkuda kõigile meie klientidele talvel vaatamata käibemaksu tõusule veidi lisatuge. Meie lubadus nendel aegadel jääb samaks nagu alati – pakume igapäevaselt klientidele parima võimaliku hinna eest parima kvaliteediga toodet,» rõhutas Lidl Eesti tegevjuht Maciej Urbanski.

Arvestades, et üldine käibemaksutõus tabab inimesi just talvekuudel, mil kulutused on niigi suured ja pered on igasuguste hinnakõikumiste suhtes tundlikud, kompenseerib Lidl jaanuaris käibemaksutõusu omavahenditest.

Jaemüügifirma Lidl, mis on osa Schwarzi jaekontsernist, mille peakontor asub Neckarsulmis, on üks juhtivaid ettevõtteid toiduainete jaemüügisektoris Saksamaal ja Euroopas. Lidl on esindatud 32 riigis üle maailma ning haldab 12 200 kauplust ja enam kui 220 logistikakeskust 31 riigis.