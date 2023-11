Ettevõtte juhtkond on end tõestanud osavate tehingute tegijana, ent kui vaadata nende aktsiapakkumist, siis soovitakse ettevõte turule tuua sel hetkel, kui see on veel kasumis ja omakapitalis sees kõvasti erakorralist tulu.

Soovi 32 euroga aktsiat märkida pole. Kuna aktsiapakkumine pole suur, siis see märgitakse ilmselt ka täis. Kui hea see oleks spekulatsioonina, on ebaselge. Kui aga investeerida ettevõttesse pika perspektiiviga, siis meeldiv on dividendiinvestor Märten Kressi vaade, et ei pea ju kohe IPOst ostma. Kui üldse. Vaatame aasta pärast, kuidas on ettevõttel ja aktsial läinud.