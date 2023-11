Uuring ⟩ Kolmandik eestimaalastest ei suuda igakuiselt raha säästa

«Näeme, et ebakindel majanduslik olukord paneb inimeste rahalised võimalused proovile ning igakuiseks säästmiseks ei jagu alati piisavalt vahendeid. Siiski on poole aasta jooksul stabiilsena püsinud nende inimeste osakaal, kes panevad püsivalt raha kõrvale – nii tänavu veebruaris kui ka oktoobris läbiviidud uuringu põhjal säästab igakuiselt sama palju ligikaudu 24 protsenti Eestis elavatest inimestest,» ütles SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe pressiteates.

Säästmisvõimalustest on viimastel kuudel panga klientide seas hüppeliselt kasvanud hoiuste populaarsus, alates aasta algusest on kasv olnud ligi 100 protsenti. «Kindlasti on siin oma mõju sellel, et Eesti pankade tähtajalistele hoiustele makstavad intressimäärad on euroala kõrgemate hulgas,» selgitas Koplimäe.

Varasemast rohkem säästavad peamiselt noored. 18–29-aastastest säästis võrreldes möödunud poolaastaga enam 24 protsenti vastanutest. Samas veidi rohkem kui kolmandik 40–74-aastest ei säästnud viimase kuue kuu jooksul üldse. «Säästmisega on mõistlik alustada juba noorelt, et säästmisharjumus juurduks kogu eluks. Esimesed sammud võib teha ka väga väikestest summadest – iga teadlikult kogutud euro on investeering iseenda finantsvabadusse ning säästud aitavad tagada ka raskemas majanduslikus olukorras finantsilise kindlustunde,» lisas Koplimäe.

Kuigi võiks arvata, et keeruline majanduslik olukord paneb inimesi rohkem oma raha kasvatamise peale mõtlema, plaanib järgmise poole aasta jooksul senisest rohkem investeerida vaid 9 protsenti inimestest. Sama palju kui varasemalt plaanivad investeerida 22 protsenti vastanutest ning 9 protsenti plaanib seda teha varasemast vähem. Uuringu põhjal tegeleb investeerimisega 40 protsenti eestimaalastest.

«Uuringu tulemustest on näha, et hoolimata ebakindlast olukorrast majanduses hakkab investeerimisaktiivsus veidi taastuma,» tõdes Koplimäe. Kui aasta alguses läbi viidud uuringus tõi 27 protsenti uuringus osalenud investoritest välja, et plaanivad lähima poole aasta jooksul investeerida sama palju või rohkem, siis tänavu sügisel prognoosib samas või suuremas mahus investeerimist 31 protsenti vastajatest.

Eestimaalaste lemmik finantsinstrumendid on aktsiad ja kolmanda samba pensionifondid, millesse investeerivad vastavalt 52 protsenti ja 50 protsenti uuringus osalenud investoritest. Neile järgnevad ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid 19 protsendiga ning investeerimisfondid 16 protsendiga.