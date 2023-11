Võrklaev: Eesti on eurotoetuste kasutamisel esikohal

Neljapäeval Brüsselis toimunud Euroopa Liidu üldasjade nõukogus (GAC) keskenduti ühtekuuluvuspoliitika tulevikule ja 2014–2020 struktuurivahendite kasutamisele, kus Eesti on koos Leeduga ainsad, kes on kätte saanud 100 lõppeva perioodi toetusrahast. Kuidas tagada tulevikus kiirem ja paindlikum raha kasutamine ning tugevdada nii Euroopa majanduse konkurentsivõimet, kujunes ministrite kohtumise põhiküsimuseks, teatas rahandusministeerium.

Ühe keskse teemana käsitleti nõukogus Euroopa 2014–2020 finantsperioodi lõpetamist. Rahandusminister Võrklaeva sõnul on mitmed liikmesriigid palunud aruandlustähtaja pikendamist, kuna ei ole suutnud perioodi raha ära kasutada. «Eestit see mure ei rusu, kuna oleme perioodi lõpetamisel tõelised eesrindlased – tänaseks on käes 100 protsenti toetusest ehk 3,7 miljardit eurot. Sellega oleme Leeduga koos Euroopa Liidus esikohal,» rääkis ta.