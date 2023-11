Keskpangad on alates 2008. aasta finantskriisist massiliselt raha trükkinud. Selleks on ostetud kallilt turult kokku võlakirju. Viimasel enam kui aastal on keskpangad tõstnud järsult intressimäärasid. Kui intressimäärad tõusevad, siis võlakirjade hinnad kukuvad. Sedasi on mõned keskpangad juba saanud lahti oma kapitalist ja vajavad maksumaksjalt lisakapitali.