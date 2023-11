Swedbank kuulutab kurja: Eesti majanduse väljavaade on oodatust halvem

Kui kiirhinnanguga mõõtis statistikaamet Eesti kolmanda kvartali püsivhindades sisemajanduse kogutoodangu (SKT) languseks 2,5 protsenti, mis näitas majanduslanguse aeglast taandumist, siis täpsustatud andmetel kukkus see hoopis aastases võrdluses 3,9 protsenti. «See on oodatust halvem tulemus, millest võiks välja lugeda seda, et majandusel paranemise märke lähiajal veel ei ole,» märkis Mertsina.