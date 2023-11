Arto Aas: välistöötajate piirmäära suurendamist takistab ajalooline hirm

Majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav ütles, et Eesti riigi immigratsioonipoliitika ei vasta enam praegusele tööjõuturu ootusele. «Täna on sisserändele seatud piiriks 0,1 protsenti Eesti rahvaarvust ehk 1303 inimest aastas. See kvoot pärineb 1990. aastatest, kui Eestis maffia tähendas midagi hoopis muud kui täna poolnaljaga meie rahvusvaheliselt silmapaistvat IT- ja idusektorit, ning ei ole kindlasti arv, mis rahuldab meie tööjõuturu vajadusi täna ja tulevikus,» sõnas ta.

Välistalent aitab riiki tuua tarku teenuseid

EASi ja KredExi ühendastuse rahvusvaheliste teenuste juht Liina Maria Lepik tõi välja, et üks kõrgelt kvalifitseeritud töökoht loob veel viis töökohta ning välistalentidel on siin oluline roll. «Praktika näitab, et globaalseid ettevõtteid ehitavad rahvusvahelised meeskonnad. Välistalent aitab Eestis luua tarku tooteid ja teenuseid, kuid mõjutab Eestist rääkides ning sõpru ja peret siia külla kutsudes ka turisminumbreid ning meie mainet laias maailmas. Eesti maine riigina, kus on hea elada, on rahvusvahelistes uuringutes kõrgel tasemel, edasi sõltub palju sellest, kui sujuvaks teeme välistalentide tööleasumise,» sõnas Lepik.