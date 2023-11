Eesti majanduse maht (SKP) langes kolmandas kvartalis aasta võrdluses 3,9 protsenti ja teise kvartaliga võrreldes 1,3 protsenti, mis tähendab Oja selgitusel, et SKP on olnud languses juba seitse kvartalit järjest. Viimane tipptase oli 2021. aasta neljandas kvartalis ja sellest ajast alates on SKP langenud 5,7 protsenti.