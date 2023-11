Luminori peaökonomist: kobarkriis majanduses jätkub täie hooga

«Eesti majandus on langenud seitse kvartalit järjest. Kobarkriis on Eestis jätkumas täie hooga. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga langes SKT 3,9 protsenti ja võrreldes käesoleva aasta teise kvartaliga oli langus 1,3 protsenti, mis teeb aastasena 5,2 protsenti. See näitab, et Eesti majanduslangus ei ole peatunud, vaid on hoopis kolmandas kvartalis süvenenud,» hindas Uusküla.