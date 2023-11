Konkurentsiamet teatas täna Eleringi suhtes algatatud järelvalvemenetlusest, et uurida Kiisa avariielektrijaama käitamist. Amet soovib välja selgitada, kas elektrienergia tootmine Kiisa avariielektrijaamas Soome võimsusturu tarbeks on ikka kooskõlas Eesti elektrituruseadusega.

Eleringi teatel on järelvalvemenetluse põhjuseks Soome süsteemihaldur Fingridiga sõlmitud leping, mille alusel tehakse põhjanaabritega koostööd elektrisüsteemi juhtimisel. Lepingu ühe osana on nimelt ettenähtud võimalus piiriüleseks sagedusreservide jagamiseks, mis praktikas tähendab, et Fingrid saab vajadusel Eleringilt tellida Kiisa avariielektrijaama käivitamist.