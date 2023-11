Elisa: viirusetõrje pole kõiki muresid lahendav imerohi pettuste vastu

See aga, et pettuseid kaitsemüüriga eemal hoida ei saa, ei tähenda, et nende vastu mingit rohtu poleks. Muidugi on – aga nende manustamine ei käi nupuvajutusega. Kui viiruseid ja pahavara hoiavad eemal tulemüürid ja administraatorisätted, siis pettuseid aitavad tõrjuda koolitused ja hästi läbi mõeldud protsessid.

Tõsi, mõned tehnilised vahendid aitavad pettuste riski küll veidi maandada – näiteks väliste e-kirjade filtreerimine ja automatiseeritud hoiatused kahtlaste kontaktide puhul – ent reaalse ja tõhusa kaitse jaoks ei ole inimeste koolitamisest ja õigete protsesside juurutamisest pääsu. Karjuvalt kollane hoiatuslipik meilipäises võib küll seal olla, aga kui töötaja ei oska seda märgata ja raamatupidamises ei teata veidraid arveid mitte välja maksta, on sellest vähe kasu.

Mida teha, et pettused ei hammustaks?

Seega on ilmselge, et nii enda kui oma ettevõtte pettuste eest kaitsmiseks on vaja teha rohkem, kui kuskile madal takistus üles seada. Ja ei ole midagi tõhusamat kui see, et inimesed teavad, mida tuleb karta. Uusi petuskeeme ja kavalaid lähenemisi tuleb küll igapäevaselt peale, kuid põhitõed jäävad alati samaks. Mida paremini neid mõista, seda suurem on tõenäosus, et järgmiseks ohvriks ei lange sina või mõni su ettevõtte töötaja.