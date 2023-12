Elisa: viirusetõrje pole imerohi pettuste vastu

See aga, et pettuseid kaitsemüüriga eemal hoida ei saa, ei tähenda, et nende vastu mingit rohtu poleks, hoiatab Elisa infoturbejuht Mai Kraft. Rohtu muidugi on – aga selle manustamine ei käi nupuvajutusega. Kui viiruseid ja pahavara hoiavad eemal tulemüürid ja administraatorisätted, siis pettuseid aitavad tõrjuda koolitused ja läbimõeldud protsessid.

Tõsi, mõned tehnilised vahendid aitavad pettuste riski küll veidi maandada – näiteks väliste e-kirjade filtreerimine ja automatiseeritud hoiatused kahtlaste kontaktide puhul –, ent tõhusa kaitse jaoks ei ole koolitamisest ja õigete protsesside juurutamisest pääsu. Hoiatav kollane lipik meilipäises võib küll olla, aga kui töötaja ei oska seda märgata ja raamatupidamises ei teata veidraid arveid mitte välja maksta, on sellest vähe kasu.

Mida teha, et pettus ei hammustaks?

On oluline, et inimesed mõistaks, millised on pettuste peamised tunnusjooned: näiteks liiga pakkumine hea, et tõsi olla või ootamatul hetkel telefoni jõudnud sõnum, aga ka see, et kuskil kuklas oleks teadmine maailma vallutavatest skeemidest.

Ettevõtte kontekstis saab rääkida pettustest, kus partner saadab kirja pangakonto muutmiseks või tegevjuht saadab kirja, et äkki on vaja kuskile teha mingi makse. Skeeme on palju, kuid julgustades ennast ja töötajaid veidi internetti sirvima ja kutsudes vajadusel majja asjaliku koolitaja, on võimalik luua üsnagi head baasteadmised.