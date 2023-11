Kas panna raha hoiusele või kolmandasse sambasse?

Kuivõrd investeerimine saab alguse eesmärgi püstitamisest, on ka kolmas sammas ja hoius mõeldud teenima erinevaid eesmärke. «Kui pensionifondi puhul räägime pikaajalisest investeerimisest ja pensionipõlve kindlustamisest, siis hoiuse mõte on ennekõike mõeldud lühemaks ajaperioodiks või kindlaks tähtajaks raha kogumine,» ütles Madisson.

Samuti tuleb hoiuse puhul tähele panna, et enamasti on hoiusel fikseeritud intress – see tähendab, et investor teab juba alguses, millal ja missuguses summas hoiustatud raha koos kogunenud intressidega kätte saadakse. «Hoiuse puhul on lihtsamalt öeldes tegemist panga poolt tehtud ettepanekuga raha hoiustamiseks, millega pank maksab hoiustajale hoiuse eest pakutud intressi. Hoiuse intressid on sageli erinevate tähtaegade lõikes erinevad,» rääkis fondijuht.