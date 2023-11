Eften on loonud juurde veel ühe kinnisvarafondi

Nimetatud fondi strateegia keskendub investeerimisvõimalustele, mis on tekkimas kinnisvaraturu hetke tsüklilises olukorras - kiiresti tõusnud intressid ja majanduslangus on loomas sisenemisvõimalusi täiendavat rahastamist vajavatesse projektidesse. Investeering uude fondi toimub osadena, vastavalt EfTEN Special Opportunities Fund’i konkreetsetele investeeringutele ning investeeringu pikkuseks on planeeritud ligikaudu viis aastat.