Ukrainlastest töötajatelt on laekunud tööinspektsiooni 146 kaebust

«Võrreldes eelmise aastaga on ukrainlastega seotud töövaidluste arv kahekordistunud. Kui 2022. aastal oli kokku 1868 töövaidlust ning neist 70 juhtumi puhul üheks osapooleks on Ukraina sõjapõgenik, siis sel aastal on juba laekunud 146 ukrainlastega seotud töövaidlust,» selgitas tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep. «Peamiselt on mainitud töövaidlused seotud saamata jäänud töötasu või muude rahaliste nõuete ja hüvitistega.»