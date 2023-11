Omniva juht tahab panna postiautod woltima ja boltima

Nii nagu iga moodne ettevõte, kõneleb ka riiklik postifirma Eesti Post (Omniva) üha enam säästlikkusest ja jätkusuutlikkusest. 2030. aastaks on seatud ka kõlav eesmärk – vähendada ettevõtte ökoloogilist jalajälge poole võrra. Praktikas tähendab see, et Omniva 1117 postiautost koosnev masinapark, mis läbib kolmes Balti riigis aastas üle 30 miljoni kilomeetri, peaks kuue aasta pärast vedama posti ja pakke juba suures osas elektri toel.