Riik otsib kokkuhoiukohti ka laste pealt makstavate toetuste seast

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles, et eesmärk on olla inimeste toetamisel vajaduspõhisemad. «Et aidata rohkem neid, kelle abivajadus on suurem. Ja mitte nii väga võib-olla neid, kes ise hakkama saavad. Kõne alla võivad tulla muudatused mõlemal suunal - nii suurenemised kui ka vähenemised,» rääkis Riisalo.