Tallinna börsi käive kukkus kolmapäeval kokku

Ettevõte teatas kolmapäeva hommikul, et vastavalt äsja allkirjastatud ostu-müügilepingule müüb Enefit Green ligi 16 miljoni euroga Paide ja Valka kaugkütteärid Eestis ja Lätis kaugkütteettevõttele Utilitas. Tehingu jõustumiseks on vajalik Eesti ja Läti konkurentsiametite nõusolek. Tehingu väärtus raha- ja võlavabal baasil on 15,8 miljonit eurot.