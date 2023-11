Kui seni on Venemaa keskpanga juhti Elvira Nabiullinat valdavalt nimetatud geniaalseks majanduseksperdiks, kel on õnnestunud tuua riik läbi mitmest kriisist, siis nüüd süüdistatakse, et tema kõvakäeline rahanduspoliitika on peamiseks majanduse piduriks.