Tallinna Vesi hagi ei tunnistanud ning vaidles sellele algusest peale vastu täies ulatuses, leides, et on oma hinnakujunduses käitunud alati õiguspäraselt ning rakendanud õiglasi tariife vastavalt kehtivale õigusele. Ka kohus asus eelviidatud vaheotsuses seisukohale, et kostja on vaidlusalusel perioodil oma hinnakujunduses käitunud õiguspäraselt.