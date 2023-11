SEB makselahenduste ekspert: Apple- ja Google Pay maksemeetodid koguvad hoogu

Pangalink ja makse algatamise teenus

Makse algatamise teenus tuli pangalingi kõrval turule 2020. aastal ning on kiirelt muutunud kõige populaarsemaks maksemeetodiks. Turule tuleku aastal tehti Eestis makse algatamise teenuse kaudu 591 000 makset, kuid 2022. aastal juba oluliselt rohkem – 11 173 000 makset, mis oli samas suurusjärgus pangalingi maksete arvuga. «Tegu on oma olemuselt maksega kahe Eesti panga vahel, kuid suurim väärtus seisneb selles, et kaupmees saab kõikide pankade lingid ühe teenusepakkuja käest, hoides nii kokku aega kui ka raha,» selgitas Haak.

Kaupmehe vaatevinklis on makse algatamise teenuse näol tegemist küllaltki soodsa võimalusega. Haak lisas, et tarbijate seas on tegu laialdaselt levinud lahendusega, kuid miinuseks on see, et seda maksemeetodit saavad kasutada vaid need, kellel on pangakonto mõnes Eesti pangas.