Soome aktsiad on tänavu Euroopa suurimad peksupoisid, sest Venemaaga riskid on kõrged ja Hiina majanduse kehv taastumine on löönud eksportööre. Lisaks sellele eelistavad investorid ülisuure turuväärtusega ettevõtete aktsiaid väiksemate ees, mida Soome aktsiaturul napib.

Soome 25 suurima turuväärtusega ettevõtte turuväärtus on kokku kõigest 150 miljardit dollarit. Üksi Euroopa suurima turuväärtusega ettevõte Novo Nordisk on väärt kolmekordset OMX Helsingi 25 indeksi turuväärtust. Soome aktsiaturg on tänavu kaotanud kümme protsenti, aga Euroopa Stoxx 600 on kallinenud kaheksa protsenti.