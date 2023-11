Prisma ja Wolti koostöö laieneb veelgi

«Klientide ootus e-poele on saada toidukaubad kätte võimalikult kiiresti. Soovime olla paindlikud ja pakkuda meie klientidele erinevaid võimalusi mugavaks toidu koju tellimiseks,» ütles Prisma e-kaubanduse juht Martin Meindok. Tema sõnul tehakse Wolti vahendusel pigem väiksemaid tellimusi, mille puhul on oluline kauba kiire kättesaamine.

Wolt Baltikumi juhi Mantas Lomsargise sõnul on toidupoodide tugev esindatus platvormil väga oluline, sest tellimuste arv on kasvuteel. «Wolti ja Prisma jätkuv ning kasvav koostöö näitab väga hästi, et Wolti teenus toob Prisma enda e-kaubanduse lahendustele lisaväärtust,» ütles Lomsargis.