«Kui lumi sajab maha ajal, mil õhutemperatuur on alla nulli, siis kaalub ka paks lumekiht üsna vähe ja ei kujuta endast suuremat ohtu. Olukord muutub aga siis, kui ilm läheb sulale,» rääkis PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk.

Kui lumi katusel hakkab sulama, siis muutub see mitu korda raskemaks, mis tähendab, et konstruktsioon ei pruugi lisandunud massile vastu pidada ja katus vajub sisse, selgitas Habakukk ja lisas, et seetõttu tulebki katusele sadanud paks lumekiht eemaldada enne, kui ilm sulale läheb.