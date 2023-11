EKSPERDID ARUTELUL ⟩ Fintech strateegia tooks Eestisse välisinvesteeringud ja töökohad

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsleri Evelyn Liivamägi sõnul peaks ühine eesmärk olema kvaliteetse fintech sektori loomine ja hoidmine. Riik soovib seda toetada, aga sageli pidurdab soovi ressursi puudumine. «Praegu on prioriteet kaugtuvastamise reeglite uuendamine. Kogu finantssektorit puudutab ka positiivse krediidiregistri loomine. Samuti on olulisel kohal kõik, mis toetab fintech sektori arengut laiemalt, näiteks ESG ja kestlikkus. Ettevõtted, kes peavad aruandlust täitma, seisavad probleemi ees, kuidas seda teha. Tehnoloogia saab siin aidata,» tõdes Liivamägi.

FinanceEstonia juhatuse esimehe ning Mifundo asutaja ja tegevjuhi Kaido Saare sõnul fintech sektor Eestis küll areneb, kuid ettevõtete kasvades kolitakse peakontorid siit ära. «Fintech raporti andmetel on sektori tulud umbes 400 miljonit eurot aastas, aga ainuüksi peakontoriga Londonis asuva Wise’i tulu on sellest kaks korda suurem,» kinnitas Saar. Tema sõnul teevad mitmed Euroopa riigid, näiteks Iirimaa, aga ka Leedu, suuri jõupingutusi, et ettevõtteid enda juurde meelitada. «Meelitatakse suurte finants- ja innovatsioonikeskuste kohaloluga. Uute kontaktide loomiseks, toote skaleerimiseks ning suurele turule viimiseks on täna Euroopas selgelt paremaid võimalusi kui Eesti pakkuda suudab ja soovib,» lisas ta.