Toomas Luman jätaks maksutõusud ära

Toomas Luman rääkis Eesti Päevalehele antud otseintervjuus, et Eesti poliitika tervikuna on muutunud aina populistlikumaks, aga probleem on see, et praegune võimupartei Reformierakond ei tee enam otsuseid argumenteeritult nagu varem.

Kaja Kallase valitsuse ja skandaalide kohta märkis Luman, et tema oleks Kallase asemel tagasi astunud. Ta märkis, et otsuse saabki Kallas ise teha. «See on valijate ja peaministri vaheline asi. Aga mina oleksin tagasi astunud,» ütles Luman.

Kriitikat sai ka rahandusminister Mart Võrklaev, kelle kohta Luman märkis, et «rahandusminister peab olema oma ametis kompetentne» ja saatejuht Vilja Kiisleri järelepärimise peale ütles, et reformierakonnal on tegelikult kompetentsemaid inimesi rahandusministriks võtta küll. «Kasvõi Jürgen Ligi või Maris Lauri,» ütles Luman.

Valitsuse tegemiste kohta küsis Luman retooriliselt, kas keegi on aru saanud, mis maks on automaks. «Mulle meenutab see omaaegset kümnist-obrokit: kuidagi tuleb omanikult jõuga raha ära võtta,» ütles Luman.