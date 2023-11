Jõule ja aastavahetust peetakse tagasihoidlikumalt kui varem

Inflatsioon, kõrged intressid ja majanduse habras olukord on Eesti inimeste finantsolukorrale tugevalt mõju avaldanud. Detsembri tähtpäevade tähistamine nõuab paratamatult raha ning Citadele panga uuringust selgub, et enamik inimesi on enda eelarvetes nutikaid kokkuhoiukohti leidnud.