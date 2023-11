Autoeksperdid: väikese ostueelarve puhul vali kasutatud auto

Kui veel hiljuti sai osta hästi varustatud uue korraliku auto 20 000–25 000 euro eest, siis paari aastaga on sellised sõidukid läinud kallimaks kuni kolmandiku võrra. Seetõttu vaatavad üha rohkem inimesi selle eelarve piires teise ja kolmanda ringi autode poole. «Coop Liisingu portfellis on umbes kaks kolmandikku sõidukitest hinnaklassis kuni 30 000 eurot ja enim küsitakse finantseeringut just 20 000–25 000 eurot maksvatele autodele,» kirjeldas Ilves inimeste ostujõudlust.