Noorte seas populaarne veebipood läheb börsile

Kiirmoefirma Shein on esitanud USA reguleerivatele asutustele IPO taotluse, mis võib toimuda järgmisel aastal, kirjutab Reuters tuginedes anonüümsetele allikatele. Nad on palganud IPO korraldamiseks kolm suurt USA panka: Goldman Sachs, JP Morgan Chase ja Morgan Stanley.

Uudisteagentuur Bloomberg on eelnevalt teatanud, et ettevõtte turuväärtus võib tõusta 90 miljardi dollarini (umbes 82 miljardit eurot). Mais lõppenud rahastamisvoorus hinnati ettevõtte väärtuseks 60 miljardit dollarit, mis on kolmandiku võrra vähem kui eelmise aasta rahastamisvoorus.