Uuring ⟩ Teadlikkus III pensionisamba võimalustest on endiselt kesine

Raha. Pilt on illustratiivne.

Septembri lõpus LHV tellimusel Kantar Emori tehtud uuringust ilmnes, et eestlaste teadmised kolmandast pensionisambast on endiselt kesised, näiteks ligikaudu pool küsitletuist ei ole teadlik, et sellega kaasneb 20-protsendiline tulumaksu tagastus.