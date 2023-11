Eesti tuntuimaks iduettevõtteks on tõusnud Bolt. Fotol Bolti tõukerattad Pärnus.

Väikes aga võimekas riigis on kõige rohkem rahastatud idufirmasid elanike kohta ning kõige rohkem miljardi dollari väärtusega ettevõtteid elanike kohta, on üheks järelduseks mida riskikapitalifondi Atomico koostatud värske Euroopa idufirmade ja riskikapitalituru raportis «State of European Tech 23».