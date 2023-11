Veipimist tutvustakse reklaamides sageli kui vahendit suitsetamisest loobumiseks, kuid Austraalia tervishoiuministri sõnul on see tekitanud uue põlvkonna nikotiinisõltuvuse, kirjutab Briti rahvusringhäälingu BBC uudisteportaal.

Alates 2021. aastast on austraallastel keelatud osta või riiki tuua e-sigarette või nikotiinipabereid välja arvatud juhul, kuid selleks on arsti retsept. Seeläbi üritatakse väljajuurida niimimetaud meelelahutusliku tarbimist, kuid lastakse tooteid edasi tarbida neil, kellel on arst tuvastanud nikotiinisõltuvuse.