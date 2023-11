Elisa: jõulude eel ostlemisel tasub kiirustamist vältida

«Juba varakult seadmetega tutvumine annab võimaluse vältida emotsiooniostude sooritamist ja teha ratsionaalse valiku, mida hiljem kahetsema ei pea,» selgitas Ploomann ja tõi näiteks robot-tolmuimeja soetamise. «Tihtipeale mõeldakse robot-tolmuimejast kui kasulikust koduabilisest. Tõsiasi on aga see, et kui näiteks kingisaaja kodus on trepp või mitmeid vaipu, suudab uus koduabiline oma täit potentsiaali näidata ainult juhul, kui selle funktsioonide hulka kuuluvad treppide ohutustehnoloogia või automaatne vaipade tuvastamine nagu Ecovacs Deebot T20 OMNI mudelil,» selgitas Ploomann.