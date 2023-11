Circle K: müüja-klienditeenindaja töö peaks olema kõrgemalt väärtustatud

Pole saladus, et teenindus- ja jaemüügisektoris on palgatasemed üsna madalad jäädes omajagu alla Eesti keskmisele palgale. Circle K Baltikumi personalidirektor ja juhatuse liige Piret Kask tõdes, et hoolimata keerulisest majandusolukorrast, peavad tööandjad pingutama, et sektori palgad keskmisele järgi jõuaksid.