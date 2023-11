Meta reklaamivaba teenus ajas Euroopa digiõiguslased tigedaks

Meta teatel on uus teenus kooskõlas Euroopa Liidu (EL) reeglitega, mis ütlevad, et kasutajale peab jääma valik, kas tema andmeid tohib koguda ja kasutada sihtotstarbeliseks reklaamiks või mitte. Euroopa Liit on tehnoloogiahiidude ohjeldamiseks oluliselt karmistanud reegleid, teiste hulgas isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR), millega piiratakse kasutajaandmete nõusolekuta kasutamist, ja see on seadnud ohtu tehnohiidude reklaamitulud Euroopas.