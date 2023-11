Ehtemüügi suurtegijad ühinevad

AS Given Jewellery sõlmis kokkuleppe ostmaks luksuslikele brändidele keskenduva ehtemüügi võrgustiku SIA Grenardi ja selle tütarettevõtte OÜ Grenardi Group Estonia. Ühendatud ettevõtete grupp saab nimeks AS Grenardi Group. Tehingu järel saab AS Grenardi Groupist Eesti üks suuremaid ehtepoodide kette kokku 16 kauplusega.