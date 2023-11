Tallinna linnahalli on külastajatele suletud juba üle 10 aasta. Maja laguneb, kuid selle kordategemise plaanist pole linn loobunud. Hoones asuvat jäähalli aga suure tõenäolsusega taastama ei hakata ning see on võrreldes teiste maja osadega palju kehvemas olukorras.

Hiljuti esitles linnapea Mihhail Kõlvart visiooni, mis võiks linnahallist edasi saada. Ta sõnas ERR-ile, et algsel kujul maja enam ilmselt taastada ei õnnestu, sest see on kaua tühjana seisnud. Ees ootavad läbirääkimised kinnisvaraarendajate ja muinsuskaitsemetiga, kuna hall on kultuurmälestisena kaitse all.