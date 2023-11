Kinnisvarajurist selgitab: millal on korteriomanike üldkoosolek otsustusvõimeline

«Seega võib põhikirjaga ette näha rangema osalusnõude või leebema. Põhikirjaga võib ette näha ka selle, et koosolek on otsustusvõimeline sõltuma kohale tulnud korteriomanike arvust,» märkis Hindpere ja lisas, et viimasel juhul jääb ära vajadus korduskoosoleku kokkukutsumiseks, kui korteriomanikud on passiivsed ja ei käi koosolekutel.

Üldjuhul annab Hindpere sõnul iga korteriomand ühe hääle, kui jällegi põhikirjaga ei nähta ette, et korteriomanikul on üks hääl sõltumata temale kuuluvate korteriomandite arvust. «Kuid siin tuleb arvestada, et üks asi on hääletamine ja teine asi on osalusnõue,» nentis kinnisvarajurist.