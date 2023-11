Elektrijaam käivitati taas pühapäeval ning täisvõimsuse pidi see saavutama teisipäevaks. Teisipäeva hommikul tuvastati aga jaama katlas leke, mis elektritootmise seiskas.

«Kuna seiskamise hetkel töötas katel normaalsel töörežiimil 800 kraadi juures, siis ei ole võimalik hetkel täpsemalt öelda, kui tõsise rikkega on tegu. Täpsemalt saame selgust, kui jaam on maha jahtunud. Seejärel on võimalik ka prognoosida, mil võiks jaam uuesti töökorda saada,» ütles Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv.