SULGEMISTE LAINE ⟩ Soome sulgeb Eestis tuntud mööblipoed

«Inflatsioon, kõrged intressimäärad … inimestel ei ole eriti raha, mida kulutada, nii et me otsustasime keskenduda Soome turule,» rääkis Äripäevale otsusest Eestis kauplused sulgeda Soome börsifirma KH Groupi juht Lauri Veljalainen, kelle juhitav ettevõte on tuntud Asko ja Sotka kettide emafirma.