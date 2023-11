Ekspert: kolm kari, mida säästuhoiuse puhul kindlasti vältida

«See on kindlasti iseloomu kasvatamise koht, sest kiusatus on alati suur. Soovitan siin ühe praktilise nipi - säästuhoius tasuks võimalusel avada mõnes teises pangas, mitte oma kodupangas, sest nii ei ole tavapäeval netipanka sisse logides need kõrvale pandud summad kogu aeg ahvatluseks silma all,» soovitab Bigbanki juht, kes teab omast käest, et just pühade-eelsel ajal on kulutamise soov tavapärasest suurem.