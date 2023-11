EKSPERT SELGITAB ⟩ Mida teha, kui kaotad töö ja ei suuda pangalaenu maksta?

Kuna iga inimese olukord on erinev, peaks Hallangu sõnul kliendi olukorra personaalseks hindamiseks töökaotuse ning võimalike makseraskuste tekkimise korral pöörduma esmalt oma kodupanga poole. Nii saab koostöös leida kliendi jaoks sobivaima lahenduse. «Väga oluline on panga poole pöörduda kohe, kui tuleb teade koondamisest või töökaotusest, sest olukorra hilisem lahendamine juba kuhjuva võlaga võib osutuda tunduvalt keerulisemaks ja kulukamaks,» selgitas Hallang.

Klientidel on võimalik töökoha kaotusega seotud riske ennetavalt maandada, sõlmides laenukaitse kindlustuse. Lisaks töökoha kaotusele katab see igakuised laenumaksed haiguse või õnnetuse korral kuni 12 kuuks. Laenuvõtja surma puhul tasutakse tema eest laenulepingu jääk. Kindlustust on võimalik sõlmida koos laenulepingu allkirjastamisega, aga ka hiljem, kogu lepingu kehtivuse ajal.