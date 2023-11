Luminor: tööandjapensionist pole Eestis paljud kuulnudki

Oktoobri lõpus tehtud küsitluse kohaselt on Eestis tööandjapensionist teadlik ja selle vastu ka huvi tundnud 6 protsenti vastanutest, kuid tööandja pole seda neile võimaldanud. Vastanutest 7 protsenti on tööandjapensionist teadlik ja nende tööandja ka teeb neile makseid kolmandasse sambasse. 17 protsenti pole arvanud, et see võiks ka neid puudutada ja 12 protsenti küsitletutest on sellest kuulnud, kuid ei teadnud, et selline võimalus Eestis olemas on.