III pensionisambasse investeerijatel soovitatakse võimalusel enne aasta lõppu see «maksimaalselt täis laduda» või «sammas täis panna». Miks see kasulik on? Miks räägitakse selles kontekstis 15% tulust või 6000 eurost? Mis juhtub, kui investeerida rohkem? SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev aitab teemasse selgust tuua.