TÖÖTUKASSA SELGITAB ⟩ Mida teha, kui jääd Soomes töötuks? Milllises riigis hüvitist saab

Kõigepealt tuleks endale selgeks teha, kas tööleping Soomes on lõpetatud või peatatud. Soomes rakendavad tööandjad päris tihti majandusraskuste puhul töötajate sundpuhkusele saatmist. Kui tegemist on sundpuhkusega, siis ei saa Eesti Töötukassa inimest töötuna arvele võtta. Sundpuhkuse ajal hüvitise saamiseks tuleb töötajatel pöörduda Soome asutuste poole. Kui inimene kuulub mõnda ametiliitu, siis just selle ametiliidu poole. Kui aga inimene ühtegi Soome ametiliitu ei kuulu, siis Kela (Soome sotsiaalkindlustusasutus) poole.