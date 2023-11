Üleminek kodukontorile: Elisa töötajatest käib nädala jooksul kontoris vaid väike osa

«Kontor on muutunud kohaks, kus käiakse siis, kui on vaja kellegagi kokku saada või terve tiimiga koostööd teha. See ei ole enam koht, kuhu minnakse lihtsalt seepärast, et nii on alati tehtud. Pigem on see muutunud inimeste põhitöökohast millekski selliseks, mis pakub koduseintele head vaheldust – nii nagu varem pakkus kodukontor vaheldust päriskontorist,» lausus Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.